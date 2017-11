Bandai Namco: Gerüchte zu Neuankündigungen im Dezember

Im Verlauf der letzten Tage, flatterten uns vermehrt Meldungen ins Haus, welche sich rund um das Thema Neuankündigungen aus dem Hause Namco Bandai drehten. So stellt das japanische Unternehmen eine Countdown-Website zur Verfügung. Auf dieser waren unter Anderem eine Mikrowelle und ein Ei zu sehen. Der aktuelle Netzauftritt hingegen deute darauf hin, dass der Titel wohl am 4. Dezember enthüllt werden könnte. Auch gibt es Gerüchte um ein mögliches Soul Cailibur 6, welches sich derzeit in Arbeit befinde.

Wenn es nach den Redakteuren von Nintendoswitchnetwork.com ginge, dürften sich die Spieler im kommenden Monat wohl auf direkt 5 neue Ankündigungen aus dem Hause Bandai Namco freuen. Diese sollen dann wohl in Folge eines entsprechenden Events enthüllt werden. Das Event soll den Redakteuren zufolge dann am 15. Dezember in Japan stattfinden. Nähere Details dazu wurden nicht genannt. Jedoch wurde darauf hingewiesen, dass die Nintendo Switch eine wichtige Rolle einnehmen wird.

Das entsprechende Gerücht, rund um die 5 Neuankündigungen hat Bandai Namco bisher nicht kommentiert. Ob dies nun heißt, dass es der Wahrheit entspricht oder nicht, werden wir dann spätestens zum entsprechenden Termin erfahren.

Bandai Namco will be hosting an event on December the 15th. 5 unannounced games will be shown off during the event. Nintendo will have a big presence at the event.

— Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) 28. November 2017