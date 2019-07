Bandai Namco: Lineup und Fastpass zur Gamescom 2019 bestätigt

Das größte und wohl auch beliebteste Gaming-Ereignis rückt immer näher. In wenigen Wochen dürfen wir auf der Gamescom 2019 Publisher und Spiele kennenlernen, Neues über die kommenden Auskopplungen erfahren und selbst an der Tastatur oder am Controller tätig werden. Nun gab Bandai Namco via Twitter sein Lineup und damit Spiele bekannt, die im Fokus der Videospielmesse stehen werden.

Von Monkey D. Ruffy bis Son-Goku

Folgende Titel stehen zur Gamescom 2019 zum Anspielen für euch bereit:

Alles in allem sieht das Lineup recht ansehnlich aus, auch wenn sich kein überraschender Titel ins Bild reiht. All jene, die sich neue Infos zu Elden Ring erhofft hatten, werden bitter enttäuscht sein, denn der Publisher erwähnte das Action-Rollenspiel mit keinem Wort.

Mit dem Fastpass Warteschlangen überspringen

Ja, sowas gibt’s. Ebenfalls via Twitter bestätigte Bandai Namco, dass Fans den Fastpass auch dieses Jahr ergattern können. Besitzt ihr einen Fastpass, überspringt ihr lange Warteschlangen und verkürzt die Spiel-Wartezeit auf ein Minimum. Allerdings ist es gar nicht so einfach, einen derartigen Freischein zu erhalten. Ihr müsst mehrere Jahre beim EP!C Rewards Club Programm angemeldet sein und den Newsletter abonniert haben.

Ihr werdet auf der Gamescom 2019 keinen Fastpass in den Händen halten können? Macht euch nichts draus. Gamescom ohne Schlange-Stehen ist wie ein Festival ohne Dreck, richtig? Und damit ihr in einigen Jahren dann doch eure Gelenke schonen könnt, meldet euch doch einfach beim Treueprogramm von Bandai Namco an.

Update: Mittlerweile ist der Twitter-Post von Bandai Namco gelöscht worden. Der Grund ist noch unbekannt. Wird das Lineup etwa doch noch ergänzt? Auch gut zu wissen: Bandai Namco wird euch auf der Gamescom 2019 in Halle 6 begrüßen. In unserem großen Leitfaden zur Gamescom 2019 findet ihr den Geländeplan für das Messegelände, alle Aussteller und viele weitere nützliche Infos.