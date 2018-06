Battelfield 5: Entwickler DICE erklÃ¤ren das neue Gameplay

Hitman 2: Release Termin und Trailer – Minispiel für Vorbesteller

IQ Interactive kündigte gestern ''Hitman 2'' an. Der neue Titel rund um unseren glatzköpfigen Lieblingskiller soll im November für Konsolen und PC erscheinen. Einen ersten Trailer gibt es ebenfalls schon. Zudem wurden erste Details wie zum Beispiel ein Vorbesteller-Bonus enthüllt. Hitman 2: Offiziell bestätigt Gestern Abend bestätigte IQ Interactive die Entwicklung von Hitman 2. Erscheinen soll das Ganze am 13. November für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Die Entwickler garanti