Battlefield 1: KI Tests über Videospiele

Battlefield 1: Erweiterungen jetzt kostenlos testen

Ihr besitzt Battlefield 1, habt aber bisher weder "They Shall Not Pass" noch "In the Name of the Tsar" gespielt? Gut, das könnt ihr jetzt kostenlos nachholen! Die Entwickler von Battlefield 1 gaben bekannt, dass es ab sofort möglich ist, die beiden Erweiterungen"They Shall Not Pass" und "In the Name of the Tsar" spielen zu können, ohne dafür zahlen zu müssen. Einzige Voraussetzung: Ihr habt das Originalspiel in eurem Besitz. Allerdings ist das nicht für immer möglich, sondern ledig