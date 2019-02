Battlefield 5: â€žCombined Armsâ€œ-Modus kommt!

Call of Duty – Black Ops 4: Neues Update und Double-XP-Wochenende

Treyarch hat ein neues wöchentliches Content-Update für Call of Duty: Black Ops 4 bereitgestellt. Auf der Playstation 4 startet das Barbarians-Event. Für Xbox One und PC gibt es endlich den „Down But Not Out“-Modus. Xbox One und PC bleiben weiter hinten dran Wenn ihr Black Ops 4 über die PS4 spielt, könnt ihr euch auf das Barbarians-Event freuen. Nutzt ihr PC oder Xbox One um auf die Schlachtfelder von Treyarch zu gelangen, könnt ihr euch auf „Down But Not Out“, neue Gauntlet