Battlefield 5: DICE reagiert auf Vorwurf – Auch große Maps dabei

Die offene Beta hat einige Spieler fürchten lassen, dass Battlefield 5 mit eher kleinen Karten an den Start gehen wird. DICE betonte jedoch, dass diese Befürchtung nicht notwendig ist. Denn es wird auch größere Maps geben.

Viele Spieler äußerten sich negativ zu den angeblich ausschließlich kleinen Maps in Battlefield 5. Es wurde vermutet, dass sich an der Größe auch nichts mehr ändern wird. Die Entwickler nahmen den Fans jedoch via Twitter den Wind aus den Segeln.

Der Multiplayer-Designer Valerian Noghin präsentierte zudem die Breakthrough-Karte „Hamada“. Das Hauptquartier der Angreifer und dem finalen Sektor der Verteidiger sind 1,5 Kilometer voneinander entfernt. Auf dieser Distanz können einige Gefechte stattfinden. Ebenso der Level-Designer Jeff Gagné betonte, dass für den neuen Teil mehrere große Karten vorgesehen sind.

„Leute, wir machen auch große Karten.“, sagte er. Das Spiel sei noch längst nicht fertiggestellt, deshalb möchten die Entwickler weitere Details erst bekannt geben, wenn sie bereit dazu sind.

We’re also making big map guys.

I know I know, it’s easy to come to conclusion but jeez, the game is not released and we are starting to share info.

„WHY U MAKE MAP SO SMAL!!“

Stop assuming things folks please.

Love you all 🤘💙 https://t.co/mhid2YpzjL

— Jeff Gagné ✌️ (@JFGnorD) 15. September 2018