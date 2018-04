Battlefield 5: Gerüchte um Battle Royale

Überall nur noch Battle Royale! Aktuellen Gerüchten nach zufolge soll DICE an einem Battle Royale-Modus für Battlefield 5 arbeiten.

Battle Royale ist der heiße Scheiß!

Der Hype um Battle Royale ist gigantisch in letzter Zeit. Nachdem PUBG und Fortnite damit große Erfolge feiern konnten, wollen nun auch die großen Publisher ein Stück vom Kuchen. Erst vor 2 Tagen kamen Gerüchte in Umlauf, die behaupten der nächste Call of Duty-Teil würde ohne Singleplayer-Kampagne, dafür aber mit Battle Royale-Modus kommen. Nun heißt es laut anonymer Quelle aus dem Umfeld von DICE, dass auch diese an einem Battle Royale-Modus für Battlefield 5 arbeiten

Battle Royale-Modus als Prototyp

In trockenen Tüchern liegt das ganze jedoch nicht. Außerdem heißt es, dass sich der angebliche Battle Royale-Modus in einer Prototypenphase befindet. Somit ist auch nicht klar, ob er überhaupt zum Release von Battlefield 5 zur Verfügung steht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt nach der Veröffentlichung eines entsprechenden Updates. Ebenfalls möglich wäre, dass der besagte Modus es überhaupt nicht in den nächsten Teil der Serie schafft, sondern in einem anderen Projekt zur Verwendung kommt.

Battlefield 5 erscheint laut EA voraussichtlich im Oktober dieses Jahres. Der neue Teil spielt genau wie das letzte Call of Duty im zweiten Weltkrieg. Ob sich die Gerüchte um das Spiel bewahrheiten bleibt abzuwarten. Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden!