Battlefield V: Alle Infos aus dem Livestream + Reveal Trailer

Nachdem Treyarch in der vergangenen Woche mit Call of Duty: Black Ops 4 die Fortsetzung einer über die Maßen beliebten Reihe ankündigte, zog der ewige Erzfeind DICE soeben nach. Im Rahmen eines Livestreams enthüllte Veteran und Entertainer Trevor Noah ganz offiziell die ersten Details zu Battlefield V. Entgegen aller Gerüchte erwartet uns im Oktober kein Battle Royale Modus. Stattdessen setzen die Entwickler auf Singleplayer-Features und Koop-Elemente.

Gameplay, Spielmodi und die Truppe

Im lockeren Gespräch berichteten Senior Producer Andreas Morell, Senior Development Director Ryan McArthur und Lars Gustavsson, „Mr. Battlefield“ höchstpersönlich, von den Neuerungen, die euch in Battlefield V erwarten. Nachdem COD vor einem Jahr den Zweiten Weltkrieg wieder für sich entdeckte, zieht DICE nach und verfrachtet euch ein weiteres Mal auf die blutigsten Schauplätze der Geschichte. Allerdings stehen dieses Mal nicht die Fronten im Vordergrund, die wir alle schon zur Genüge gesehen haben, sondern neue, unentdeckte Kriegsgebiete wie etwa Skandinavien oder Afrika. Natürlich warten darüber hinaus auch wieder Deutsch-Französische Fronten darauf, verteidigt und erobert zu werden.

Anders als Black Ops 4 setzen die Entwickler mit Battlefield V weiterhin auf ihre erzählerischen Qualitäten und liefern einen Storymodus, den ihr auch solo absolvieren könnt. Die Singleplayer War Stories kehren zurück und lassen euch den Zweiten Weltkrieg aus den Augen von Männern und Frauen erleben, die die Welt veränderten. Den größten Kritikpunkt am COD Nachfolger macht DICE somit zum größten Feature des eigenen Produkts und bleibt dem Anthology-Format treu. Das Ziel für Producer Morell lautet:

Delivering a World War II experience no one has ever witnessed before

Neben dem üblichen Conquest Modus finden auch die Operations aus Battlefield 1 ihren Weg in den Nachfolger. Diese tragen nun den Titel Grand Operations und lassen euch an vier Tagen vier verschiedene Karten und Spielmodi erleben. Eine Materialschlacht wie nie zuvor steht uns bevor. Neben Single- und Multiplayer verfügt Battlefield V erneut über einen Koop-Modus. Als sogenannte Combined Arms durchlebt ihr gemeinsam Einsätze, die explizit für das Spiel in der Gruppe entworfen wurden. Neu: Ihr könnt nicht nur euren Charakter frei gestalten und verbessern, sondern auch den Rest eurer Truppe. Das Progress-System verspricht Tarnfarben, Dogtags, neue Waffen, Fahrzeuge, zeitlich begrenzte Events sowie Skins für Waffen und Soldaten.

Waffen, Fahrzeuge und Befestigungen

Zu Waffen und Fahrzeugen sind bisher nur spärliche Informationen durchgesickert. Glaubt man dem Livestream erwartet euch eine Waffen- und Fahrzeugauswahl so umfangreich wie nie zuvor in einem Spiel im ähnlichen Setting. Neben den obligatorischen Panzern, Flugzeugen und Booten war auch die Rede von geheimen Waffen des Zweiten Weltkriegs, die jede Schlacht zu euren Gunsten wenden können. Offiziell bestätigt sind nur der deutsche Kampfpanzer Tiger 1 sowie das Maschinengewehr MG 42. Alles spricht also dafür, dass ihr erneut in die Rolle der Deutschen schlüpfen und somit sämtliche Facetten des globalen Konflikts miterleben könnt.

Besonders stolz scheinen die Entwickler auch auf ihre neuen Befestigungen. Im Gespräch hieß es, dass es deutlich mehr zerstörbare Umgebungsobjekte geben soll, die allerdings auch verstärkt, repariert und somit in eine wahre Festung verwandelt werden können. Im Fokus stehe besonders die Kontrolle über strategische Punkte, Engstellen und Gebäude. Mithilfe der neu angekündigten Toolbox, besonders für Supporter interessant, soll es möglich sein, neue Befestigungen zu errichten oder bestehende Strukturen zu verstärken. Auch Schießscharten seien möglich. Battlefield V verspricht damit ein Plus an strategischem Tiefgang.

Veröffentlichungsdatum, Tides of War und EA Play

Battlefield V erscheint am 19. Oktober für PC, Xbox One und PS4. Doch was passiert nach dem Release. Das Team von DICE hat auf den Shitstorm rund um Star Wars: Battlefront 2 reagiert und angekündigt, für Battlefield V weder Lootboxen, noch Pay-to-win-Inhalte einzuführen. In der Praxis heißt das, nicht nur der Premium Pass wie in Battlefield 1 fällt weg, sondern auch, dass es keine Erweiterungspakete wie im Vorgänger geben wird. Ebenfalls gehören Käufe von Karten oder Spielmodi via Echtgeld der Vergangenheit an.

Stattdessen implementieren die Entwickler ein System, das sich Tides of War nennt. Darunter verstehen sie die Zeit nach dem Release. Bereits für November haben Mr. Battlefield und Co. erste Content-Updates in Form von thematischen Kapiteln angekündigt. Alle paar Monate werden also neue Inhalte freigeschaltet, die – sofern man dem Stream Glauben schenken darf – für alle Spieler zur Verfügung stehen und neue Story-Missionen, Waffen, Fahrzeuge und Karten bereithalten. Diesen Live-Service wollen die Entwickler kontinuierlich aufrecht erhalten und die Spielerschaft somit längerfristig an sich binden.

Weitere Infos, insbesondere zum Multiplayer, sollen im Rahmen der EA Play in Los Angeles herausgegeben werden. Wir dürfen also gespannt sein, ob am Ende vielleicht doch noch ein Battle Royale-Modus auf uns wartet, wenn die Messe am 09. Juni ihre Tore öffnet. Passend zum Teamgefühl, das vor allem im Reveal Trailer in den Vordergrund gerückt wird, wäre ein solcher Modus allemal.