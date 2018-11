Battlefield V: Alle Maps in der Übersicht

Es steht Großes ins Haus: Battlefield V kommt am 20. November. Wenn ihr einen Origin-Premium-Access habt, könnt ihr bereits am Freitag loslegen. DICE und EA haben diese Woche alle, zum Start verfügbaren Multiplayer-Maps vorgestellt. Wir geben euch einen Überblick über die Maps.

Verborgener Stahl

Ihr landet in einem überfluteten Marschland, Mitten in Frankreich. Das Zentrum der Map ist eine gigantische, teils zerstörte Stahlbrücke, die der Karte ihren Namen gibt.

Verborgener Stahl ist eine von zwei Multiplayer-Karten (Arras), die in Frankreich spielen. Diese Karte spiegelt keine historische Schlacht dar, ist aber an den befestigten Sektor an der Schelde im Jahr 1940, zwischen Belgien und Frankreich angelehnt.

Überblick

Einheiten:

Infanterie

Panzer

Flugzeuge

Größe: groß

Tempo: moderat – schnell

Verfügbare Spielmodi

Auf Verbogener Stahl kannst du zahlreiche Modi in Angriff nehmen:

Luftlandung

Durchbruch

Eroberung

Vorherrschaft

Frontlinien

Team-Deathmatch

Narvik

Eine kleine Hafenstadt in Norwegen wartet auf euch. Narvik ist eine der zwei Karten, die in Norwegen liegen (Fjell 652). Ihr kämpft um die Kontrolle eines Eisenerzvorkommens. Auf der Karte findet sich ein Schienennetzwerk, ein Hafen und verschneite Gebirge.

Überblick

Einheiten:

Infanterie

Panzer

Flugzeuge

Größe: mittelgroß

Tempo: moderat – schnell

Verfügbare Spielmodi

Luftlandung

Durchbruch

Eroberung

Vorherrschaft

Frontlinien

Team-Deathmatch

Rotterdam

Die Karte Rotterdam wurde schon vor einiger Zeit von DICE und EA vorgestellt. Das Kampfgeschehen findet mitten in der niederländischen Stadt statt. In Straßenlabyrinthen und zwischen Eisenbahnwaggons müsst ihr den Gegner vernichten.

Überblick

Einheiten:

Infanterie

Panzer

Größe: mittel

Tempo: moderat – schnell

Verfügbare Spielmodi

Auf Rotterdam können die Spieler zahlreiche Modi in Angriff nehmen:

Luftlandung

Durchbruch

Eroberung

Vorherrschaft

Frontlinien

Team-Deathmatch

Hamada

Hamada ist eine der größten Maps in der Geschichte von Battlefield. Eine arabische, öde, sandige Landschaft mit kahlen Felsen wartet auf euch. Über die Karte spannt sich eine alte Aquädukt-Brücke ,sowie verfallene Ruinen aus längst vergangenen Tagen. Hamada spielt in Nordafrika, zwischen Libyen und Ägypten. Die Karte lehnt sich an historische Schlachten aus dem ersten und zweiten Weltkrieg an.

Überblick

Einheiten:

Infanterie

Panzer

Flugzeuge

Größe: sehr groß

Tempo: moderat

Verfügbare Spielmodi

Auf Hamada können die Spieler zahlreiche Modi in Angriff nehmen:

Luftlandung

Durchbruch

Eroberung

Vorherrschaft

Frontlinien

Team-Deathmatch

Zerstörung

Die Map Zerstörung spielt wie Rotterdam, in der gleichnamigen Stadt. Allerdings ist von dieser Stadt nur noch ein Trümmerhaufen über. Die Map besteht aus Trümmern, in denen ihr Deckung suchen oder euch verschanzen könnt. Zerstörung spielt nur unweit von der Map Rotterdam und soll die zerstörerischen Bombenangriffe im zweiten Weltkrieg wiedergeben.

Überblick

Einheiten:

Infanterie

Panzer

Größe: mittel

Tempo: schnell

Verfügbare Spielmodi

Auf „Zerstörung“ können die Spieler zahlreiche Modi in Angriff nehmen:

Durchbruch

Eroberung

Vorherrschaft

Letztes Gefecht

Frontlinien

Team-Deathmatch

Flugplatz

Ein nordafrikanischer Flughafen, mitten in der Wüste. Der Flugplatz wurde von den Alliierten zerbombt und steht nun wortwörtlich in Flammen. In einer wilden Schlacht mit Panzer und Infanterie kämpft ihr um die Herrschaft dieses Gebiets. Die Karte ist historisch an den Angriff auf Versorgungslinien der Wehrmacht 1942/43 angelehnt.

Überblick

Einheiten:

Infanterie

Panzer

Größe: mittel

Tempo: moderat – schnell

Verfügbare Spielmodi

Auf Flugplatz können die Spieler zahlreiche Modi in Angriff nehmen:

Luftlandung

Durchbruch

Eroberung

Vorherrschaft

Letztes Gefecht

Frontlinien

Team-Deathmatch

Fjell 652

Die Schlacht in den Bergen: Fjell 652. Ausgestattet mit Skin und Kletterhaken stürzt ihr euch im norwegischen Gebirge ins Gefecht. Verschiedene Barrikaden geben und Deckung. Aber passt auf die Flugzeuge auf. Die Karte beschreibt die Schlacht im Norwegen-Feldzug 1940. Nachdem Narvik gefallen war, zocken sich die Achsenstreitkräfte in die Berge zurück, um den Gegner in einen Hinterhalt zu locken.

Überblick

Einheiten:

Infanterie

Flugzeuge

Größe: klein

Tempo: schnell

Verfügbare Spielmodi

Auf Fjell 652 können die Spieler zahlreiche Modi in Angriff nehmen:

Durchbruch

Eroberung

Vorherrschaft

Letztes Gefecht

Team-Deathmatch

Arras

Ein malerisches Dorf in Frankreich. Wunderschöne Felder und verlassene kleine Häuser warten auf euch und geben euch Deckung während ihr entweder auf der Seite der Achsenmächte oder der Briten um die Überlegenheit auf diesem Gebiet kämpft. Die Karte wurde eine Schlacht aus dem Jahr 1940 in Arras nachempfunden.

Überblick

Einheiten:

Infanterie

Panzer

Flugzeuge

Größe: mittelgroß

Tempo: moderat

Verfügbare Spielmodi

Auf Arras können die Spieler zahlreiche Modi in Angriff nehmen:

Durchbruch

Eroberung

Vorherrschaft

Letztes Gefecht

Frontlinien

Team-Deathmatch

Battlefield V erscheint am 20. November 2018 für PS4, Xbox One und den PC.