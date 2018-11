Battlefield V: Alle wichtigen Infos vor Start

Wenn ihr den Origin-Premium-Account besitzt, könnt ihr schon jetzt in den Genuss des neuen Battlefield V aus dem Hause DICE und EA kommen. Falls nicht, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Wir sagen euch, was ihr vor Start alles wissen müsst.

War-Stories

Die War-Stories beschreiben den Singleplayer-Modus von Battlefield V. Insgesamt stehen zu Beginn des Spiels vier verschiedene War-Storiesbereit. Zum einen Nordlys, diese Story spielt im verschneiten Norwegen. Ihr begebt euch auf die Spuren einer Partisanenbewegung und müsst clever agieren, um nicht überrannt zu werden. Under no Flag beschreibt die Geschichte eines Panzerknackers, dem die Freiheit in Aussicht gestellt wird, wenn er sich einer britischen Spezialeinheit anschließt. Tirailleur erzählt von französischen Kolonialstreitkräften, Einheiten, die gerne mal in den Geschichtsbüchern vergessen werden. Zu Beginn des Spiels gibt es allerdings noch den Prolog, ihr springt zwischen verschiedenen Schlachtfeldern hin und her und erlernt so, gleich beim ersten Start die Steuerung. Die War-Storie The Last Tiger wird erst ab Dezember zur Verfügung stehen. Weitere Informationen findet ihr in unserer Preview.

Launch-Maps

Es wird insgesamt acht Multiplayer-Maps zu Beginn geben. Twisted Steel, Arras, Narvik, Fjell 652, Rotterdam, Devastation, Hamada und Aerodrome. Alle Informationen über die Maps findet ihr hier.

Multiplayer-Modi

Das Spiel startet mit einer Vielzahl von Modi: Final Stand, Eroberung, Durchbruch, Frontlinien, Vorherrschaft und Team-Deathmatch. Mehr über die Multiplayer-Modi könnt ihr hier nachlesen.

Die Kompanie

In der Kompanie habt ihr die Möglichkeit eure Fahrzeuge und Soldaten-Klassen anzupassen, sowohl optisch als auch technisch. Damit verschafft ihr eurem Team einen enormen Vorteil. Vorausgesetzt ihr trefft die richtigen Entscheidungen.

Währungs- und Fortschrittssystem

Kompanie-Münzen erhaltet ihr für Spielzeit und abgeschlossene Missionen oder Herausforderungen. Mit dieser Währung könnt ihr eure Kompanie aufwerten. Darüber hinaus gibt es noch Battlefield-Währung, die es euch erlaubt verschiedene Skins für echtes Geld zu kaufen. Mehr über die Systeme erfährt ihr hier.

Waffen- und Fahrzeuganpassungen

Wie schon in Battlefield I, könnt ihr eure Waffen und Fahrzeuge anpassen. Vergesst nicht, dass jede Stärke auch eine Schwäche mit sich bringt. So habt ihr bei spätem Einstieg keinen Nachteil gegenüber anderer Spieler.

Systemanforderungen und Speicherplatz

PC-Mindestanforderungen

Betriebssystem: 64-Bit Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10

Prozessor (AMD): AMD FX-8350

Prozessor (Intel): Core i5 6600K

Speicher: 8 GB RAM

Grafikkarte (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB

Grafikkarte (AMD): AMD Radeon RX 560 / HD 7850 2 GB

DirectX: 11.0-kompatible Grafikkarte oder gleichwertig

Anforderungen für die Online-Verbindung: Internetverbindung mit 512 KBPS oder schneller

Festplattenspeicher: 50 GB

Empfohlene PC-Systemanforderungen

Betriebssystem: 64-Bit-Windows 10 oder höher

Prozessor (AMD): AMD Ryzen 3 1300X

Prozessor (Intel): Intel Core i7 4790 oder gleichwertig

Speicher: 12 GB RAM

Grafikkarte (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Grafikkarte (AMD): AMD Radeon RX 580 8 GB

DirectX: 11.1 Kompatible Grafikkarte oder gleichwertige

Anforderungen für die Online-Verbindung: Internetverbindung mit 512 KBPS oder schneller

Verfügbarer Speicherplatz: 50 GB

Empfohlene PC-Systemanforderungen für DXR

Betriebssystem: 64-Bit-Update für Windows 10, Oktober 2018 (1809)

Prozessor (AMD): AMD Ryzen 7 2700

Prozessor (Intel): Intel Core i7 8700

Speicher: 16 GB RAM

Grafikkarte (NVIDIA): NVIDIA GeForce RTX 2070

DirectX: DirectX Raytracing-kompatible Grafikkarte

Anforderungen für die Online-Verbindung: Internetverbindung mit 512 KBPS oder schneller

Verfügbarer Speicherplatz: 50 GB

Tides of War

Battlefield V wird, wie schon erwähnt, nicht alle Inhalte von Beginn an enthalten. Unter dem Namen Tides of War hat DICE die Inhalte in verschiedene Kapitel unterteilt. Die Übersicht zu diesen Kapiteln findet ihr hier.

Battlefield V erscheint am 20. November 2018. Allerdings habt ihr verschieden Optionen, um das Spiel schon früher zu spielen.