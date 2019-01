Battlefield V: Echtgeld bleibt wegen BUG auÃŸen vor

Vorerst wird es keine Mikrotransaktionen in Battlefield V geben. Eigentlich sollte das ab dem 18. Januar 2019 möglich sein. Doch Probleme mit den Company Coins machen DICE einen Strich durch die Rechnung.

Die Miktrotranskationen sollten das Echtgeld in den Shooter Battlefield 5 bringen, doch die Company Coins (Ingame-Währung) verzögern durch einen Bug die Einführung. Mit Company Coins könnt ihr nur kosmetische Items kaufen, für Waffen oder Add-Ons bei Panzer und Flugzeugen sollte noch die Echtgeldwährung kommen.

We’ve actually delayed MTX until the CC issue is resolved and retroactive grants are done. But since that doesn’t fit your narrative, we’ll end this conversation here. Have a good day.

— Jeff Braddock (@Braddock512) 17. Januar 2019