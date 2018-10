Battlefield V: Erster Blick auf Basis-Soldaten und deutsche Kompanie

DICe zeigt auf Wunsch der Community die deutsche Kompanie und einen Basis-Soldaten von dem WW2-Shooter Battlefield V.

Die Kompanie

DICE kommt den Forderungen der Community in Sachen Aussehen der deutschen Ingame-Kompanie nach. Produzent Ryan McArthur setzte zwei Tweets ab die zum einen die reguläre deutsche Kompanie zeigen und zum anderen seine persönliche Kompanie, die ausschließlich aus Frauen besteht.

Lots of questions about the company and customization, so I thought I would show My Company that I have been playing with the last few days pic.twitter.com/8rzEMujLle — Ryan (DICE) (@EA_DICE) 10. Oktober 2018

Morning all, today will will look at a few progression items, but wanted to share what an Axis Company looks like since there were a few requests yesterday. pic.twitter.com/zEDlNd77VS — Ryan (DICE) (@EA_DICE) 11. Oktober 2018

„My Company“, im deutschen „Meine Kompanie“ ist ein Feature, dass es euch erlaubt eure verschiedenen Soldaten-Klassen zu personalisieren. Ihr könnt Ausrüstung und Aussehen individuell anpassen.

Die Briten kommen!

DICE zeigt einen britischen Basis-Soldaten ohne Features oder Anpassung. Sollten ihr euch Battlefield V für die Xbox One, die PS4 oder den PC am 20. November holen, erwartet euch der Gute. Amerikanische Soldaten werden zum Start von Battlefield V nicht verfügbar sein.