Battlefield V: Firestorm kommt!

Battlefield 5 erhält einen Battle Royale-Modus. „Firestorm“ wird das gute Stück heißen und die Entwickler versprechen in dieser Woche mehr Informationen bekannt zu geben.

Vor Kurzem stellten wir euch die „War Storys“ des Singleplayers von WW2-Shooter „Battlefield V“. Jetzt steht der Battle-Royale-Modus „Firestorm“ auf dem Programm. Was genau euch erwarten wird und was nach der Beta geändert wurde, gibt DICE in Kürze bekannt.

„Ich kann es kaum erwarten, über Firestorm zu sprechen! Jeder im Studio hat in diesen Modus seine Leidenschaft für Battlefield gebracht (und frühe Spieltests zeigen diese Hingabe!). Wir konzentrieren uns nächste Woche auf Tides of War, also werden wir natürlich auch zu Firestorm ein Update haben.“-Global Community Manager Dan Mitre

Entwicklung outgesourced

Schon seit Längerem ist bekannt, dass Criterion Games die Entwicklung von Firestorm übernehmen wird. Leider ist zu diesem Teil des Spiels noch nicht allzu viel bekannt. Es wurde sogar davon gesprochen das dieser Spielteil erst nach Launch verfügbar sein würde. Die Entwickler deuteten an, alle wichtigen Elementen in diesem Modus vereinen zu wollen. Ein großes Vorhaben, auf dessen Umsetzung wir gespannt sein können.

Fast schon wie Weihnachten

DICE bestätigt via Twitter, dass „Battlefield V“ mittlerweile Goldstatus erreicht hat. Wenn ihr das Spiel während der Launchwoche in Angrifft nehmt warten zwei Bonuselemente auf euch: ein „Oscar Mike“-Helm und Emblems. Sehen zwar gut aus, werden aber das Gameplay nicht beeinflussen.

Erscheinen soll „Battlefield 5“ am 20. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.