Battlefield V: Fortschritts- und Währungssystem

Am 20. November 2018 erscheint Battlefield V für Xbox One, PS4 und den PC. Wir erklären euch, was sich die Entwickler DICE und EA bei dem Fortschritts- und Wirtschaftssystem in WW2-Shooter gedacht haben und worauf ihr achten müsst, um schnell gute Ausrüstung zu erhalten.

Die wichtigen Punkte vorab:

Ihr macht nur Fortschritte, wenn ihr aktiv Je öfter ihr spielt, desto größer ist der Fortschritt und desto mehr Objekte könnt ihr für eure Kompanie freischalten.

Je öfter ihr spielt, desto größer ist der Fortschritt und desto mehr Objekte könnt ihr für eure Kompanie freischalten. Bei der Ausrüstung gibt es kein richtig oder falsch, ihr müsst sie auf euren Spielstil anpassen , um damit Spaß zu haben.

, um damit Spaß zu haben. Es gibt zwei Währungen: Kompanie Münzen, die sich nur durchs Spielen gewinnen lassen und Battlefield-Währung die nur mit echtem Geld erworben werden kann.

Wie funktioniert der Fortschritt?

Wie schon in den Vorgängern von Battlefield V schaltet ihr Objekte oder Klassen-Untertypen frei, indem ihr viel Zeit in das Spiel investiert. Mit dem freigespielten Fortschritt könnt ihr eure Kompanie ausrüsten.Euer Fortschritt wird in fünf verschiedene Kategorien unterteilt: Karriere, Klasse, Waffe, Fahrzeug und Kapitel.

Rangerhöhungen in der jeweiligen Kategorie bringen auch kosmetische- und Gameplay-Objekte. Zu den Gameplay-Objekten zählen Waffen, Fahrzeuge und Waffenteile. Kosmetische Objekte sind Waffen-Skins und Soldatenausrüstungen, die lediglich das Aussehen beeinflussen.

Karriere

Bei der Kategorie Karriere handelt es sich um euren Gesamtrang. Dieser Rang steigt durch fast jede Aktion im Spiel. Ihr startet als Private und könnt euch hoch in Richtung Captain usw. arbeiten. Der Aufstieg im Gesamtrang bringt euch Kompanie-Münzen und schaltet Fahrzeuge für die Kompanie frei.

Klasse

Diese Kategorie bezieht sich auf die verschiedenen Klassen. Zur Erinnerung: Es gibt Sanitäter, Aufklärer, Sturmsoldat und Versorgungssoldat. Der Fortschritt in dieser Kategorie schaltet Kampfrollen für die jeweilige Klasse frei und zusätzliche Primärwaffen, Seitenwaffen, Nahkampfwaffen, Gadgets und Granaten.

Waffen und Fahrzeuge

Primär Waffen und Fahrzeuge haben ein Fortschrittssystem. Wenn ihr eine Waffe oder ein Fahrzeug nutzt, bekommt ihr dafür XP. Ihr könnt Kompanie-Münzen investieren, um einen Spezialisierungspfad für eure Waffen oder Fahrzeuge auszubauen. Dieser Pfad bestimmt, welche Stärken, aber auch Schwächen im Spielgeschehen auftreten.

Kapitel

Battlefield V wird nicht von Beginn an komplett spielbar sein. DICE und EA haben das Spiel in drei verschiedene Kapitel mit dem Titel „Tides of War“ unterteilt. Jedes Kapitel bringt einen neuen Spielmodus oder eine neue Erweiterung der Kompanie mit sich. Ihr steigt im Kapitelrang auf, wenn ihr die Tides-of-War-Missionen abschließt oder einfach genügend Spielzeit investiert. Je mehr ihr in einem Kapitel spielt, desto höher ist die Belohnung, die ihr am Ende des Kapitels erhalten werdet. EA wird in Kürze weitere Details dazu bekannt geben.

Währung

Wenn ihr in Battlefield V Fortschritte verbucht werdet ihr mit Kompanie-Münzen entlohnt. Diese Kompanie-Münzen könnt ihr in Fortschrittspfade investieren, um eure Kompanie zu erweitern.

Ihr könnt auch Wahlmöglichkeiten bei der Waffen- und Fahrzeugspezialisierung mit Kompanie-Münzen freischalten. Und auch der Kauf von kosmetischen Objekten ist möglich. Der schnellste Weg an Kompanie-Münzen zu kommen führt über Karrierefortschritte, tägliche Missionen und Spezialaufträge.

DICE und EA bindet darüber hinaus noch eine weitere Währung ein: Battlefield-Währung. Mit dieser Währung könnt ihr spezifische kosmetische Objekte für eure Kompanie kaufen, müsst allerdings echtes Geld investieren.

Battlefield V erscheint am 20. November 2018 für Xbox One, PS4 und den PC