Battlefield V: Neue Karte Mercury und zwei Spielmodi gezeigt

E3 2019: Alle Infos der Spielemesse auf einen Blick *Update*

Die berühmteste Spielemesse der Welt steht in den Startlöchern und scharrt schon mit den Hufen. Auch dieses Jahr zeigt die E3 in Los Angeles, was die Gaming-Branche für die Zukunft zu bieten hat. Welche Publisher vertreten sein werden und mit welchen Spiele-Ankündigungen und Trailern sie die Messebesucher heiß machen wollen, lest ihr hier. Bis zum jetzigen Zeitpunkt beruhen einige Ankündigungen nur auf Spekulationen - In den kommenden Wochen werden die Infos aber immer wieder aktualisi