Battlefield V: Serverpatch vor Tides of War

Battlefield V bekommt einen neuen Serverpatch. DICE verrät, welche offiziellen Änderungen am WW2-Shooter vorgenommen wurden. In der ersten Phase des Spiels kam es in letzter Zeit zu immer mehr Bugs, gerade in Sachen Physik ließ das Spiel einen große Augen machen. Es gibt Hoffnung, dass das Update nächste Woche auch diese Probleme beheben wird.

Serverpatch

Die Entwickler haben Battlefield V ein serverseitiges Update verpasst und einige Verbesserungen an der Stabilität vorgenommen. Auch die Ausgeglichenheit der Teams soll verbessert werden, indem sich die Spieleranzahl der beiden Teams nicht mehr so groß wie bisher unterscheiden wird.

Tides of War

Schon nächste Woche steht ein umfangreicheres Update an. Am 4. Dezember 2018 wird das „Tides of War“-Event beginnen und in einer Art Staffelung verschiedene kostenlose Spieleinhalte zur Verfügung stellen. Das große Finale dieser Staffel wird wohl der Battle Royale-Modus Firestorm werden.

Wichtige Änderungen in der Übersicht