Battlefield V: TTK nach Spielerfeedback zurückgesetzt

DICE reagiert auf die Kritik der Spieler und setzt die Änderung der „Time to Kill“ zurück und auch der „Conquest Core“ wird aus dem Spiel entfernt.

Mit einem Metascore zwischen 74 und 81 für Battlefield V kann DICE durchaus zufrieden sein, aber hundertprozentig ist die Community noch nicht vom neusten Battlefield-Teil überzeugt. Die Entwickler nehmen sich, natürlich auch jede Kritik zu Herzen, wie auch im Fall der „Time to Kill“. Bereits letzte Woche berichteten wir über die geplanten Änderungen im Gameplay. Nun wird die Korrektur wieder zurückgenommen und das heute um 13 Uhr in Form eines neuen Updates.

Neben der Zurücksetzung der TTK-Werte werden die Entwickler auch „Conquest Core“ aus dem Spiel nehmen. Diese Playlist erlaubte es auch, die alten TTK-Werte auf ausgewählten Servern weitere zu verwenden. Mit dem Rücksetzen dieser Werte verliert „Conquest Core“ daher an Sinn.

Update on #Battlefield TTK: We’ve heard your feedback loud and clear. We’re reverting to the previous TTK and removing the Conquest Core playlist, as well as cancelling future Core playlists.

Details, here: https://t.co/pxSowkY33V pic.twitter.com/PPG7wWRzeq

— #Battlefield V (@Battlefield) 17. Dezember 2018