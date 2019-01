Bethesda Mutterunternehmen registriert die neue Spielemarke „Deathloop“

Kurz vor Jahresende registrierte die Muttergesellschaft von Bethesda ZeniMax einen neuen Markennamen: Deathloop. Viel mehr ist über den potentiellen neuen Titel nicht bekannt.

Deathloop

ZeniMax reichte am 26. Dezember die Markenanmeldung für ein Spiel mit dem Namen „Deatloop“ ein. Der Beschreibung des angemeldeten Guts ist zu entnehmen, dass es sich um ein Spiel mit mobiler Komponente oder einen tatsächlichen Mobiletitel handeln könnte. Gemessen an vergangenen Anmeldungen dient der Patentantrag allerdings nur selten als Garant für Zukunftsvorhersagen. So reichte ZeniMax die ursprüngliche Markenanmeldung für Starfield bereits 2013 ein, die eigentliche Ankündigung folgte allerdings erst letztes Jahr. Da Bethesda bereits mit Fallout Shelter große Erfolge feiern konnte und der Mobilmarkt weiter floriert, scheint es mehr als denkbar, dass es sich bei Deathloop um ein Mobile Game handeln wird.

Üblicherweise beschreibt die namensgebende Deathloop (Todesschleife) ein Szenario in einem Spiel, in dem sich ein Spieler nach dem Neuladen in einer Situation befindet, die im sicheren Bildschirmtod endet. Inwiefern der neue Titel mit diesem zumeist ungewollten Missgeschick spielen wird, muss sich noch zeigen. Nach dem jüngsten Fiasko mit Fallout 76 dürfte es allerdings etwas mehr brauchen, als den Namen einer neuen Mobile-Reihe, um die Fans wieder gnädig zu stimmen. Der nächste Titel aus dem Hause Bethesda soll noch dieses Frühjahr erscheinen. Mit The Elder Scrolls Blades erscheint der erste mobile Titel des Franchises.