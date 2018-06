Bethesda: Starfield soll Spieler mit neuen Elementen überraschen

The Elder Scrolls Online: Neue Erweiterung führt uns endlich wieder nach Sommersend

Mit The Elder Scrolls Online: Summerset stellte Bethesda gestern in einem Twitch-Livestream Event das Nächste Kapitel des MMORPGs vor. Dieses Mal führen uns die Entwickler auf die Insel Sommersend, die Heimat der Hochelfen. The Elder Scrolls Online: Neue Erweiterung Sommersend läutet ein neues Kapitel ein Das Entwicklerteam von ZeniMax kündigte gestern mit The Elder Scrolls Online: Summerset die nächste Erweiterung des Elder-Scrolls-MMOs an. Das Release ist für den 5. J