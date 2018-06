Beyond Good & Evil 2: Neuer Cinematic-Trailer von der E3 2018 und Kooperation mit HitRECord

Neue Gameplay-Zusammenschnitte von der Pre-Alpha-Version von Beyond Good & Evil 2 zeigen lebendige Städte und schöne Landschaften. Fans des Action-Adventure-RPGs können sich auf die Rückkehr von zwei Charakteren im Prequel zum ersten Teil freuen.

Single- und Koop-Modus sind beide vorhanden

Beyond Good & Evil 2 spielt am Ende des 24. Jahrhunderts, also einige Jahre vor dem ersten Teil. Als Gameplay-Material nutzt Ubisoft Ganesha City und stellt erste Zusammenschnitte des Open Universe-Spiels vor. Weiter soll das RPG alleine oder im Koop-Modus spielbar sein.

Der Trailer beginnt mit einer Kamerafahrt über einen Eisplaneten und ein Raumschiff, an dem unter anderem Pley’j als Koch mit an Bord ist. Natürlich merkt man ihm an, dass er einige Jahre jünger wirkt.

Als plötzlich ein riesiges Raumschiff vor den Augen der Crew auftaucht, zeigt der Trailer die ehemalige Protagonistin Jade. Wie es scheint, ist sie dieses Mal eine Antagonistin, auch sie sieht jünger aus. Den Killer-Blick hat sie auf jeden Fall drauf und sie ist gerade dabei, das kleine Raumschiff zu entern.

Das Space Monkey Program

Alle Fans des Spieles dürfen sich außerdem auf eine sehr besondere Einbindung in die Entwicklung unter dem Namen „Space Monkey Program“ freuen. Die Entwickler von Beyond Good & Evil 2 haben eine Kollaboration zusammen mit dem Unternehmen HitRECord beschlossen. Denn Mitgründer und Hollywood-Schauspieler Joseph Gordon-Levitt sorgt mit seiner Plattform im Internet dafür, dass unzählige Menschen sich vernetzen können und so gemeinsam an Projekten wie Streetart oder Musik arbeiten können. Nun ist zum ersten Mal ein Spiel im Vordergrund der Projekte, welches die Menschen nicht um die Wette zeichnen oder komponieren lassen, sondern vereinen und verbinden soll. So soll aus Fans Erschaffer von neuem Content werden, die maßgeblich an der Entwicklung von in-Game Inhalten beteiligt sind.

Zum Schluss laden die Entwickler zum BGE2-Fest in Montpellier, der Heimatstadt des Entwicklerstudios, im Herbst ein. Wer Lust hat, kann sich dort ein genaueres Bild zum Spiel machen. Jedoch sind ein genauer Release-Termin oder die spielbaren Plattformen bisher noch nicht bekannt.