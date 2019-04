Bioware: General Manager Hudson bestÃ¤tigt interne Probleme

Der General Manager von Bioware, Casey Hudson hat sich zu den Vorwürfen über schlechte Arbeitsbedingungen zu Wort gemeldet. In einem internen Brief spricht er die Probleme bei Bioware direkt an, über die die News-Seite Kotaku ursprünglich berichtet hatte. Er nennt darin die bezeichneten Probleme im Arbeitsklima und bezüglich der Gesundheit der Mitarbeiter als echt. Dabei räumt Hudson ebenfalls persönliche Fehler ein, verspricht sie aber gemeinsam lösen zu wollen.

Auch bei anderen Entwicklern ein Problem

Jason Schreiner, Autor des Artikels über Probleme bei Bioware fügte dem Brief hinzu, dass sich seit der Veröffentlichung viele Mitarbeiter von großen Spielentwicklern bei ihm gemeldet hätten. So heißt es, man könne in Schreiners Artikel praktisch den Namen von der Entwickler durch jedes beliebige Triple A Studio austauschen und bekäme dasselbe Ergebnis. Schreiner bekräftigte daraufhin, dass man das Problem nur lösen kann, wenn man darüber spricht und Fehler aufzeigt.