Bioware: Mitarbeiter beklagen Arbeitsbedingungen

Neben den schlechten Verkaufzahlen von Mass Effect: Andromeda und Anthem gerät Entwickler Bioware nun auch wegen seinen Arbeitsbedingungen in die Kritik. Die News-Seite Kotaku veröffentlichte dazu einen ausführlichen Artikel. In ihm berichten unter anderem ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens von Räumen, in denen sie eingeschlossen wurden und in Tränen ausbrachen oder das regelmäßige Ausfallen von Arbeitskräften für teilweise mehrere Monate, aufgrund von Stress und Angstzuständen.

Gerade einmal 15 Minuten brauchte die Presseabteilung von Bioware, um sich zu dem Artikel in einer Pressemitteilung zu äußern. Dort bekräftigt das Studio den Rückhalt für seine Mitarbeiter. So heißt es sinngemäß, man solle sich nicht auf wenige Einzelfälle konzentrieren, in denen Personen alles getan hätten, um den Spielern neue Ideen zu liefern. Ebenfalls dementiert Bioware das Existieren übermäßiger Crunchtime, räumt aber „Raum für Verbesserungen“ ein. Zuletzt bezeichnen sie Kotakus Artikel als schädlich für die Spieleindustrie und behaupten, dass damit keinem geholfen werde.

Jason Schreiner, Journalist bei Kotaku und Autor des Artikel, reagierte per Twitter empört auf die Pressemitteilung. Demnach hätten die Verantwortlichen bei Bioware in der kurzen Zeit niemals seinen gesamten Bericht lesen können. Tatsächlich fügt die Website Polygon dazu an, dass es wohl kaum möglich wäre, einen Bericht mit ungefähr 11.000 Worten innerhalb einer solch kurzen Zeitspanne zu lesen und eine kontextbezogene Antwort zu verfassen.

The more I reread and think about this BioWare response, the more I'm amazed by how cowardly it is. Written before they even read the article, attacking a journalist for reporting the truth about a company in crisis… It's almost hard to believe.

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 2, 2019