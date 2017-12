Black Clover Project Knights: Ankündigung mit Teaser Trailer

Street Fighter V: Neuigkeiten zum Arcade-Modus bekannt

Im Januar will Publisher Capcom endlich die langersehnte Arcade-Version von Street Fighter V veröffentlichen. Das genaue Datum und weitere wichtige Informationen zum Spiel und Release findet ihr in folgendem Artikel. Sechs Pfade in Street Fighter V: Arcade Wie bereits erwähnt, will Capcom im Januar 2018 bereits Street Fighter V: Arcade Edition veröffentlichen. Es werden sechs verschiedene Pfade, welche alle ein Street Fighter Spiel repräsentieren sollen. Also Pfad eins repräsentiert Str