Gewinnspiel: Wir feiern die Speicherrevolution und verlosen SSDs von Crucial

Die Entwicklung steht nie still. Gerade in der PC-Branche wird immer weiter verkleinert und zugleich ausgebaut. In Sachen Festplatten hat sich dadurch in den vergangenen Jahren auch einiges getan. Wir stellen euch eine neue Generation des Speichermediums vor: Die P1 SSD von Crucial, eine Festplatte auf dem neusten Stand der Technik. Dazu gibt es gleichzeitig ein Gewinnspiel, denn wir verlosen gleich zwei der Platten an euch. Klein und stark Die kompakten Platten aus dem Hause Crucial könn