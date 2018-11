Blizzard: Satte Rabatte in der Black Friday Woche

Die Black Friday Woche ist mittlerweile auch schon in Europa zum jährlichen Event geworden. Viele verschiedene Händler und Anbieter locken mit verschiedenen Angeboten. Auch der Spieleentwickler und Anbieter Blizzard hält über Battle.net verschiedene Angebote für euch bereit.

Große Titel, stark reduziert

Neben vielen kleinen Titel gibt auch Battle.net auch satte Rabatte auf echte Gaming-Größen. Ihr könnt euch den Shooter „Overwatch“ für nur 14,99 Euro laden und auch das Action-Rollenspiel „Diablo 3“ kostet euch nur 9,99 Euro.

„World of WarCarft: Battle for Azeroth“ wird euch nur 34,99 Euro aus der Tasche ziehen. Auch ausgewählte Merchandise-Artikel sind stark im Preis gesenkt. Blizzard Entertainment erinnert aber, dass diese Angebote nur bis zum 1. Dezember um 18:00 Uhr gültig sein werden. Also nicht lange zögern und schnell zuschlagen. Selbstverständlich hält Blizzard auch einige spielinterne Angebote wie in Hearthstone für euch bereit. Dort könnt ihr eine raue Menge an Kartenpacks für einen unschlagbaren Preis erwerben.