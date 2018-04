BlizzCon 2018: Tickets, E-Sport-Turnier und mehr

Die ersten Details für die BlizzCon stehen fest. Blizzard kündigt nicht nur den Termin an, sondern verrät, wann der Verkauf für die Tickets startet und welche E-Sport-Wettkämpfe veranstaltet werden.

Ticketverkauf

Wie jedes Jahr zieht es auch jetzt wieder viele Menschen nach Südkalifornien zur BlizzCon 2018. Damit ihr zusammen mit der Community 27 erfolgreiche Jahre des Spieleherstellers feiern könnt und nichts verpasst, haben wir euch alle wichtigen Verkaufsdaten zusammengestellt.

Das mittlerweile zwölfte Event Blizzards findet vom 2. bis zum 3. November im Anaheim Convention Center statt. Die Tickets zum Hauptevent erhaltet ihr am 10. und 12. Mai, Tickets für das Benefizessen am 17. Mai.

Erster Ticketverkauf: am 10. Mai um 4 Uhr MESZ

Zweiter Ticketverkauf: am 12. Mai um 19 Uhr MESZ

Ticketverkauf für das BlizzCon-Benefizessen: am 17. Mai um 4 Uhr MESZ

Die Tickets zur BlizzCon 2018 kosten euch jeweils 199 USD (zzgl. Steuern und Versandkosten). Mit dem Ticket erhaltet ihr Zugang zur BlizzCon 2018, einen exklusiven Goodie-Bag sowie ein virtuelles BlizzCon-Ticket. Wer nicht vor Ort sondern per Livestream dabei sein möchte, muss sich noch etwas gedulden. Blizzard gibt den Termin zum Verkauf der Virtuellen Tickets noch bekannt. Detailliertere Infos zu den Tickets erhaltet ihr auf der Eventseite zur BlizzCon. Wer sich schon mal einen Überblick über das Gelände verschaffen möchte, kann auf der Eventinfoseite beim Messeplan vorbeischauen.

Das Benefizessen findet vor dem Beginn der BlizzCon am Abend des 1. Novembers statt. Zugunsten von CHOC Children‘s verbringen die Teilnehmer ihre Zeit zusammen mit Entwicklern, Künstlern und Community-Vertretern des Spieleherstellers. Die Tickets für das Essen gibt es nur in begrenzter Stückzahl. Jeweils für 750 USD erhaltet ihr Eintritt zur BlizzCon und macht etwas für einen guten Zweck. Weitere Infos zum Benefizessen erhaltet ihr auf dieser Seite.

E-Sport-Wettkämpfe

In der Eröffnungswoche vom 25. bis zum 29. Oktober 2018 finden jede Menge Turniere in der Blizzard Arena Los Angeles statt. Vom 25. bis 28. Oktober könnt ihr euch auf Wettkämpfe der Heroes of the Storm Championship und StarCraft II World Championship Series freuen. Das World of Warcraft Arena Global Championship erhält den gesamten 29. Oktober als Austragungstermin. Zusammen mit dem Overwatch World Cup und den Hearthstone Global Games findet die Siegerehrung aller Turniere am 2. und 3. November statt. Wer seine E-Sport-Favoriten anfeuern möchte, sollte sich bereithalten und aufpassen. Denn Blizzard Entertainment gibt in den nächsten Monaten bekannt, wann eine begrenzte Anzahl an Tickets zu den Events der Eröffnungswoche zur Verfügung steht. Also schnappt sie euch, bevor sie weg sind.

Was erwartet euch außerdem?

Viele Fans hoffen auf mit Diablo 4 auf eine Fortsetzung der Reihe. Auch ein neuer Teil von World of Warcraft könnte zur Liste der möglichen Kandidaten gehören. Denn die nächste Erweiterung Battle of Azeroth ist für den 14. August angekündigt und deutet daraufhin, dass Blizzard noch so Einiges damit vorhat. Für genaue News müsse wir uns wohl im November überraschen lassen.