Borderlands 2: Die besten einarmigen Banditen in Videospielen

Kürzlich hatte ich wieder eine dieser Ermüdungsphasen, in denen man kaum mit aktuellen Spielen hinterher kommt. Da schwappen über einen dermaßen viele Spiele hinein, dass man einfach einen Verteidigungsreflex bekommt und sich erst einmal mit einem alten Liebling für ein paar Tage einschließen muss.

Für mich war dieser Liebling dieses Mal Borderlands 2. Gut gealterte Optik (Wenn auch miserable Performance auf PS3 im Local Coop), tolle Charaktere und ein absolut süchtig machender Gameplayloop aus Looten, Leveln, Shooten. Manchmal einfach genau das, was ich brauche.

Was mir aber auffiel, als wir so unsere Quest-Runden drehten und Waffen sammelten als wären sie Ostereier, war die eine Station, die wir mit jeder Rückkehr nach Sanctuary aufsuchten. Egal, wie eilig wir es hatten, wie viele Quests wir noch abschließen mussten, vorher mussten wir erst einmal zu Moxxi’s und an den Automaten spielen.

Wie kann es sein, dass wir so oft unsere sämtliche Kohle in einen virtuellen Automaten pumpten? Wo liegt der Appeal dieser Automaten?

Fangen wir erst einmal ganz vorne an. Wenn ihr das erste Mal Borderlands 2 spielt, werdet ihr diese Automaten frühestes nach den ersten 3 Spielstunden sehen. Die Reise nach Sanctuary wird nämlich ein wenig Zeit und vor allem Tutorialquests in Anspruch nehmen. Seid ihr aber erst einmal da, fungiert die von Roland (Borderlands 1) geführte Rebellenstadt aber als Homebase für den gesamten Rest des Spiels. Hier könnt ihr nicht nur Quests annehmen, Waffen und Schilde verticken oder eure Kapazitäten erweitern. Vor allem könnt ihr hier in Moxxis Bar entspannen. Und eben in dieser Bar stehen die beiden sagenumwobenen einarmigen Banditen.

Ein Spiel kostet auf niedrigem Charakterlevel noch knappe 100 Dollar und ihr werdet schon mit den ersten 2 oder 3 Spielen merken, warum die hineingesteckte Knete nicht umsonst ist. Die Automaten werfen gottverdammte Waffen als Preis ab! Nicht nur das, auch Charakterskins und Eridium könnt ihr aus den Automaten ziehen!

Hier seht ihr schon einen der ersten Punkte, die die Automaten so gut machen: Die Preise haben einen echten Nutzen für euch: Waffen sind in Borderlands stets eure erste und letzte Sorge und weil die Verkäufer in den seltensten Fällen etwas auch nur ansatzweise Brauchbares haben, seid ihr besser beraten eure Kohle in die Automaten zu stecken. Denn: Ihr könnt Waffen von jeder Seltenheitsstufe gewinnen, mit Glück sogar eine legendäre. Und wenn ihr mal nutzlose Waffen ausgespuckt bekommt, verkauft ihr diese einfach und spielt von dem Erlös noch einmal.

Aber selbst verlorenes Geld wird euch nicht wehtun. Das ist einer der weiteren Pluspunkte: Borderlands 2 ist recht liberal, was Geld angeht. Wenn ihr nicht gerade ausnahmsweise ein super tolles Item bei einem Verkäufer findet, habt ihr im Grunde keine wirkliche Verwendung dafür. So könnt ihr nach ein paar Quests gut und gern ein paar Tausend Doller zur Verfügung haben und nicht so recht wissen, wohin damit. Da tut es nicht weh, wenn ihr nach ein paar Spielen pleite in die nächste Quest geht, das Geld bekommt ihr eh schnell wieder rein.

Zuletzt noch umso toller: Im Multiplayer werden die Automaten quasi doppelt lukrativ. Ihr müsst wissen, jeder Spieler hat ein eigenes Konto, wenn ein Spieler aber Geld aufsammelt, bekommen beide das Geld zugeschrieben. Das funktioniert auch mit dem Geld und dem Eridium aus dem Automaten, wenn also beide noch 4 Eridium für ein Upgrade brauchen, reicht es aus, wenn nur ein Spieler auch tatsächlich Eridium gewinnt, es bekommt eh jeder Spieler 4 von den lilanen Barren.

Nützliche Items und Waffen, unschädliche Ingame-Währung und doppelter Lohn für Multiplayer, viel gibt’s zu lieben an den einarmigen Banditen in Borderlands 2. Vor allem weil sie tatsächliche Bewandnis fürs Gameplay haben, ohne zu sehr Einfluss auf die übliche Lootgeilheit der Spieler zu nehmen. Und gerade weil es mehr bringt, als nur nebensächliche Zerstreuung, finde ich die Automaten in Borderlands 2 ganz besonders toll.

Bis auf die scharfen Granaten, die sie manchmal ausspucken. Nicht cool.

