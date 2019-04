Borderlands 3: 9 Waffen-Typen vorgestellt

Wenn man einen Fan der Borderlands-Reihe fragt, warum er das Spiel mag, werden bestimmt nicht zuletzt die schier unzähligen Waffen genannt. Durch verschiedene Effekte wie, Schock, Korrosion oder Feuer kann die richtige Wahl der Waffe über den Ausgang eines Kampfes entscheiden. Auch im angekündigten Teil 3 des Lootshooters von Gearbox gibt es wieder viele verschiedene Waffentypen.

Wie in den letzten Teilen von Borderlands entscheidet die Marke der Waffe über ihre Effekte. Die folgenden 9 Hersteller und ihre Auswirkungen sind bereits bekannt:

Borderlands 3 wird auf dem PC zunächst exklusiv im Epic Store erscheinen. Dafür hagelt es von der Steam-Community bereits Kritik und schlechte Bewertungen für die Vorgänger. Einer der Gründer von Gearbox, Randy Pitchford hat sich nun zu der Thematik geäußert. Das so ein „Reviewbombing“ auf Steam möglich wäre, bekräftige lediglich die Entscheidung des Publishers 2K Games zuerst nur im Epic Store zu veröffentlichen.

Ironically, that this misuse is possible and that Steam has no interest in correcting this misuse makes me kind of happy about 2k’s decision and makes me want to reconsider Gearbox Publishing’s current posture on the platform.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 5, 2019