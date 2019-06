Borderlands 3: Laufende Waffen und spielbare Charaktere im neuen E3 Trailer

Während der PC Gaming Show auf der E3 2019 wurde ein neuer Trailer zu Borderlands 3 gezeigt. Der dritte Teil der beliebten Borderlands-Reihe wird wieder von Gearbox entwickelt und von 2K Games herausgegeben. Wir bekommen taufrische Einblicke in die Stimmung des Spiels und sehen noch einmal die drei spielbaren Charaktere.

Borderlands 3 wird noch durchgeknallter

Der Trailer zeigt im Allgemeinen nicht viel Neues. Dennoch erhalten wir einen guten Einblick in die Atmosphäre und den Humor des Spiels. Außerdem rückt die Zusammenarbeit der Charaktere in den Fokus des Gezeigten. Der Trailer kam auch bei den Fans gut an, die sich vor allem über den Humor und das gelungenen Charakterdesign freuen. Viele können sich nicht entscheiden, welche der sehr unterschiedlichen Klassen sie zuerst spielen wollen. Zudem kommt ein an Treppen scheiternder Claptrap scheinbar auch immer gut an. Was haltet ihr vom neuen Borderlands 3 Trailer?

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.