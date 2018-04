Borderlands 3: Marketing-Rechte liegen nicht bei Microsoft, stellt Gearbox CEO klar

Borderlands 3: Erste Screenshots und Tech-Demo präsentiert

Weiterhin on Edge – Borderlands 3 befindet sich in der Entwicklung und verwöhnt uns zum dritten Mal mit der schicken Technologie des sogenannten Edge-Outlining, die bereits den Look der Vorgänger so einzigartig erstrahlen ließ. Im Rahmen der Game Developers Awards hat Randy Pitchford von Gearbox Games uns nun mit einer Tech-Demo zum neuen Teil ein wenig in die technischen Feinheiten des humorvollen Shooters eingeweiht, die möglicherweise erste Bilder von Borderlands 3 zeigt. Borderlan