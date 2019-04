Borderlands 3: Offizielle Ankündigung von Gearbox auf Twitter

Anthem: Die besten Waffen und Kombinationen im Guide

Sobald man in Biowares Anthem das Endgame erreicht hat, geht es an das Sammeln von Meisterwerken und legendären Objekten. Diese bieten durch ihre zusätzlichen Effekte eine große Vielfalt an Build-Optionen. Wir zeigen euch in diesem Guide die unserer Meinung nach besten Waffen und vor allem wie ihr sie richtig zur Geltung bringt. Alle folgenden Waffen gibt es in Meisterwerk und legendärer [Waffen im Überblick][Göttliche Rache (Hüter)][Strafender Vorbote (Wuchtstoß)][Glorreich