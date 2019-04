Borderlands 3: Wird es Cross-Play geben?

Kurz nach Veröffentlichung des offiziellen Ankündigungstrailers von Borderlands 3 gibt es Hinweise auf eine Cross-Play-Funktion. So war im Microsoft Shop für kurze Zeit das Symbol für Cross-Play zu sehen. Dies wurde kurz danach jedoch wieder entfernt.

Publisher antwortet im Interview

Der Publishers 2K Games hat das Feature zwar nicht bestätigt, man würde sich Cross-Play aber genauer anschauen. Bis zur Veröffentlichung des Lootshooters am 13. September dieses Jahr wäre also noch genug Zeit, die Funktion zu implementieren.

Wer sich beim Release von Gearbox nächstem Titel exklusive Inhalte sichern will, kann das Spiel bereits hier vorbestellen. Außerdem ist Borderlands 2 in der Game of Year Edition zurzeit auf Steam und im PlayStation Store verfügbar und teilweise stark reduziert. XBox bietet währenddessen zurzeit Borderlands: The Handsome Collection für 15€ anstatt 59,99€ an.