Borderlands 3 : Wird es einen Coop Modus für vier Spieler geben?

Man weiß zwar, dass schon an einem neuen Teil gearbeitet worden ist. Genauere Details gab es hierzu bisher allerdings noch nicht.

Wird es wieder einen Coop- Modus geben?

Take Two Interactive und Gearbox Software dementierten die Gerüchte zu dem neuen Borderlands-Tei. In denen wurde diskutiert ob das neue „Borderlands 3“ auf der E3- Messe bekannt gegeben wird.

Da es weiterhin still um „Borderlands 3“ ist, nannte der US- Publisher keinen konkreten Namen. Jedoch glaubt man, dass der beliebte Shooter gemeint sein könnte. Das Oberhaupt von Gearbox Software, Randy Pitchford sorgte für Spekulation in einem neuen Tweet.

In diesem Tweet bejahte Pitchford, dass der Koop Modus für mehrere Spieler wieder mit dabei sein wird. Das Thema Battle Royal spielt dieses mal jedoch keine Rolle.

Pitchford erklärte dazu, dass die Borderlands Engine nur vier Spieler erlauben würde und diese auch in einem Team sein müssen. Diese Aussage nahm das Oberhaupt von Gearbox Software kurze Zeit später wieder zurück.Er hätte nur mit dem Analysten Michael Pachter geschertzt.

Deshalb sollte man die Gerüchte rund um „Borderlands 3“ fürs erste noch mit Vorsicht genießen.