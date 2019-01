Bright Memory – Gun Fu Action auf Tabletten

Bright Memory ist ein shooter/action Hybrid der den Genre Mix so brachial laut und bunt zelebriert, dass es absolut zu unrecht unter unserem Radar geflogen ist. Entwickelt wird der Titel von der ein Mann Armee FYQD Personal Studios.

Bright Memory: Auf in die Messerschießerei

Es ist absolut nicht einfach Bright Memory zum aktuellen Stand in ein Genre, oder doch wenigstens in eine Schublade einzuordnen – allerdings macht auch genau das den Charm des Spiels aus. Brigth Memory Episode 1 ist ein Indietitel, der hauptsächlich von dem chinesischen Entwickler Zeng Xiancheng in seiner freien Zeit entwickelt wird. Das bisher veröffentlichte Bildmaterial lässt uns nur vermuten, um was genau es in dem Actionfest gehen wird.

Allem Anschein nach spielt ihr eine hoch technische, beziehungsweise kybernetische Soldatin, die in flotten first Person Scharmützeln verschiedensten Widersacher in kleine Häppchen schneidet und schießt. Die rasanten Kämpfe erinnern dabei an einen Mix aus Bulletstorm und Shadow Warrior, garniert mit einem Devil May Cry-esken Combosystem. Tatsächlich sehen die ersten Bewegtbilder von Xianchengs Freizeitprojekt nach herrlich chaotischen, wenn auch pointiert choreographierten Kämpfen aus.

Die kybernetische Dame wirbelt wir ein Tornado aus knisternder Elektrizität und Schwerthieben über das Schlachtfeld, während sie Dämonen und co mit Kugeln durchsiebt. Da der Titel ein Freizeitprojekt ist, wird der erst Teil vermutlich eine Spiellänge von drei Stunden nicht überschreiten. Entwickelt wird das Ganze in der Unreal 4 Engine, weshalb das durchgedrehte Gun Fu Geballer schon jetzt stimmig wirkt. Am 12. Januar geht Brigth Memory Episode 1 in den Early Access auf Steam – wir behalten den Titel auf jeden Fall im Auge!