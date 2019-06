C64 Fullsize: Retro nun in Originalgröße und voll funktionsfähig

Of Orcs and Men: Erster deutscher Trailer veröffentlicht

In wenigen Tagen begeben sich die ungleichen Freunde Arkail, der Ork aus der legendären Legion der Blutkiefer, und Styx, Goblin und Assassinen-Meister, auf eine unheilvolle Mission, um ihre Völker zu retten. In Of Orcs and Men kämpfen die letzten Grünheute um ihr Überleben in einer von Menschen tyrannisierten Welt. Das Action-Rollenspiel von Cyanide Studios und Spiders erscheint diesen Freitag für PlayStation 3, Xbox 360 und PC. Heute veröffentlicht Publisher Focus Home Interactive das