Call of Duty: Black Ops 4 – Alle Maps in der Übersicht

Vier Tage noch bis „Call of Duty: Black Ops 4“ auf den Markt kommt. Wir haben alle 14 Launch-Multiplayer-Karten für euch zusammengefasst und zeigen euch, worauf ihr euch beim neusten Teil der Call-of-Duty-Reihe einstellen könnt.

Treyarch und Activison haben erste Informationen zu den 14 Launch-Maps veröffentlicht. „Nuketown“ wird als weitere Karte im November kostenlos zur Verfügung stehen. Ihr könnt euch schon mal auf viele bekannte Karte einstellen, aber auch einige neue soweit recht vielversprechend aussehen. Hier alle Karte im Überblick:

Eine verborgene Abhörstation in der bergigen und waldigen Region der Provinz Hunan.

Eine unbekannte Insel vor der Küste Kolumbiens, auf der international und illegal mit Waffen gehandelt wurde. Unterirdische Flussläufe und steinige Küsten erwarten euch.

Eine malerische-spanische Küstenstadt, in der ein Protest gegen die Regierung außer Kontrolle geraten ist.

Tief in den isländischen Bergen befindetet sich eine ICBM-Startanlage, die von feindlichen Kräften infiltriert wurde, um einen Atomsprengkopf zu stehlen.

Eine japanische Großstadt, die nach einem Überfall im Chaos versinkt.

Ein wunderschönes Weingut, das ein einem See in Spanien liegt.

Ein von Rebellen besetztes Dorf in der Wüste Sahara.

Eine Überwachungszentrale auf einem Berggipfel im Uralgebirge.

Auf dem Militärstützpunkt in Guantanamo Bay findet eine Kampfübung zwischen dem roten und dem blauen Team statt.

Eine Waffenproduktionsstätte in Nordamerika die von einer feindlichen Spezialeinheit überfallen wird um Sprengköpfe zu stehlen.

