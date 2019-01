Call of Duty: Black Ops 4 – Ambush kommt in Blackout

Ein weiterer zeitlich begrenzter Spielmodus hält Einzug im Blackout-Modus von Call of Duty: Black Ops 4. Nach Down But not Out kommt Ambush. In diesem Modus dürft ihr ausschließlich Nahkampfwaffen und Scharfschützengewehre nutzen, um den Gegner zu erledigen.

Down But Not Out bisher nur auf der PS4

Vor nicht allzu langer Zeit ergänzte Treyarch Black Ops 4 um den Modus „Down But Not Out“ für den Blackout-Spielmodus auf der PS4. Auf anderen Konsolen soll der Modus in Kürze verfügbar sein. In diesem Modus spielt ihr in einem Vier-Mann-Squad. Lebt mindestens einer euerer Teamkameraden, könnt ihr wieder ins Spiel zurückkommen, nachdem ihr gestorben seid.

Nach diesem doch eher spezielleren Modus kündigt Treyarch Ambush an. In Ambush werdet ihr ausschließlich Nahkampfwaffen und Scharfschützengewehre verwenden können.

„Es ist wahr, Ambush kommt schon bald in Blackout und wird unser nächster zeitlich begrenzter Modus in Blackout – aber noch nicht jetzt! Down But Not Out wird auf jeder Plattform für einige Wochen im Spiel bleiben und startete diese Woche auf der PS4. Wir planen, Ambush kurz danach zu veröffentlichen. Genießt bis dahin den Wahnsinn von DBNO, solange es live ist und lasst uns wissen, was ihr von dem Redeploy-System haltet, während wir die Arbeiten an dem kommenden Modus abschließen.“-Treyarch

Features wie Skulker, Dead Silence und Outlander werden euch in kommenden Ambush-Modus einen großen Vorteil verschaffen. Wann genau der neue Modus verfügbar ist, wurde noch nicht bekannt gegeben, allerdings erscheinen Erweiterungen für Call of Duty: Black Ops 4 wie gewohnt zuerst auf der PlayStation 4.