Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout-Beta-Resümee

„Call of Duty: Black Ops 4“ präsentiert seinen Battle-Royal-Modus „Blackout“ in der neuen Beta. Bereits jetzt erfreut sich das Spiel aus dem Hause Activision eines hohen Zulaufs. Viele sprechen sogar davon, dass dieser Battle-Royal-Modus Bisheriges wie Fortnite und PUBG in den Schatten stellt. Doch was hat „Blackout“ wirklich alles zu bieten? Wir haben uns die PS4 Version der Beta genauer angesehen und geben euch eine Ersteinschätzung.

Unendliche Weiten

Die bisher größte Map der Call-of-Duty-Geschichte steht im Blackout-Modus zur Verfügung. Doch ihr betretet nicht nur Neuland, Treyarch greift teils alte Mapfetzen auf und würfelt sich geschickt auf die riesige Karte. Der Klassiker „Nuketown“ ist eine sehr beliebte und ergiebige Absprungzone und auch Firing Range, Raid, das Cargo-Areal und die Anstalt haben es mit auf die Karte geschafft.

Charakterwahl

Bevor überhaupt irgendwas passiert, könnt ihr euren Charakter auswählen. Bekannte Gesichter wie Reznov, Woods, Mason aber auch Figuren aus „Zombies“ wie Richtofen und Takeo erwarten euch. Crash, Battery und Seraph sind auch mit dabei. Natürlich bietet die Beta nur eine beschränkte Auswahl an Charakteren.

Gameplay

Geschwindigkeit ist alles. Die Call-of-Duty-Entwickler bringen einen frischen und vor allem schnellen Wind in die Battle-Royal-Spielewelt. Zu Beginn schießt ihr mit eurem Wingsuit Richtung Boden, der Fallschirm öffnet sich automatisch. Mit dem Wingsuit kann man seinen Sturz abbremsen, beschleunigen und überraschend gut manövrieren. Am Boden angekommen wechselt das Spiel automatisch in die Ego-Shooter-Perspektive. Je nachdem wo ihr landet, kann es schon mal Flott zur Sache gehen. Normalerweise findet ihr aber recht schnell eine Waffe. Scopund andere Features sind übrigens beim Aufnehmen meist schon direkt ausgerüstet. Treyarch hat das Ausrüstungsmenü auf das Notwendigste reduziert und gut übersichtlich gestaltet.

Fahrzeuge

Um schnell über die Karte zu kommen, solltet ihr am besten ein Fahrzeug nehmen. Allerdings sind die ziemlich schnell vergriffen und wenn ihr nicht aufpasst, schafft ihr es nur einzusteigen, bevor der Vorbesitzer des Fahrzeugs euch erledigt. Der Helikopter ist zwar super, um schnell vom Fleck zu kommen, allerdings könnt ihr alleine nur Fliegen, ohne zu feuern.

Zombies

Ein heller Lichtstrahl am Horizont weist euch den Weg zu den Untoten, die ihr an verschiedenen Spots auf der Map finden könnt. Erledigt ihrrestlos alle Zombies, erwartet euch eine Truhe mit hochwertiger Ausrüstung. Allerdings ist es zeitweise Trend geworden, andere Spieler nach dem Zombiekampf direkt am Spott abzupassen und zu erledigen.

Mehrspieler-Modus

Ihr könnt in zweier oder Vierer Teams zusammenspielen. Die Teamkommunikation ist vollständig möglich. Allerdings gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst. So kann es passieren, dass ihr euch eine Weile mit schlechter Ausrüstung rumschlagen müsst. Einen negativen Faktor bringt die Bewegung im Viermannteam mit sich: Schnelle Vorstöße mit Fahrzeugen sind schlecht möglich, außer ihr findet zufälligerweise zwei Quads. Der LKW bietet zwar genug Platz, ist aber unverschämt langsam.

Detailreiche Grafik

Dafür das Treyarch uns nur die Beta des neuen Call of Duty: Black Ops 4 zeigen wollte, kann sich die Grafik auf jeden Fall sehen lassen. Es wurde nicht an Details gegeizt und trotzdem ein flüssiger Spielfluss ohne bemerkenswerte Grafikfehler hingelegt. Wir haben die Call of Duty Beta auf der PS4pro und dem PC für euch angespielt.

Änderungen während der Betaphase

Im Laufe der Betaphase wurden verschiedene Änderungen am Blackout-Modus vorgenommen. Hier findet ihr eine Übersicht aller Verbesserungen.

Spielerzahl: Die Spielerzahl wurde von 80 auf 88 Spieler erhöht.

Item-Pickups: Die Aufnahmezeit für Waffen und Gegenstände wurde verkürzt.

Schnellbestückungs-Menü: Das Menü wird in Zukunft nach fünf Sekunden automatische geschlossen und kann, wenn ihr Recon-Cars benutzt nicht geöffnet werden.

Änderungen in der Playlist: Das Blightfather Event würde mit allen Playlists hinzugefügt, Nahkampfrausch wurden aus den Playlists entfernt.

Stabilität: Spielfluss wurden verbessert und UI-Korrekturen angepasst. Verschiedene Controller-Probleme wurden behoben.

Ausrüstung: Verringerte Dauer des Sensors auf 2 Minuten. Vorab wurden diverse Rüstungsprobleme behoben. Spieler mit hoher Rüstung konnten teilweise fast gar nicht verletzt werden.

Battle-Royal mit Energie-Booster

PUBG sollte sich warm anziehen. Nicht nur Call of Duty: Black Ops 4 stellt für euch einen Battle-Royal-Modus bereit, auch Battlefiled V wird in Zukunft mit „Firestorm“ ordentlich mitmischen. Der sonst so übersichtliche Battle-Royal-Markt wird damit selbst zum Kampfgebiet um User. Im Vergleich zu PUBG ist Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout schneller und aktiver durch den erhöhten Spielfluss und die Gestaltung der Map kommt nie Langweile. Ewige Gegnersuche gibt es in Blackout kaum. Treyarch hat es geschafft, die Call of Duty-Stil perfekt auf diesen Spiel-Modi umzumünzen. Breits in der Betaphase erfuhr das Spiel einen hohen Zulauf. In unseren Augen ist das Spiel auf jeden Fall einen Blick wert. Es lässt sich nur darüber spekulieren, wie sich der Markt verteilt, wenn Call of Duty: Black Ops 4 am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheint.