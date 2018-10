Call of Duty: Black Ops 4 – Braucht 55 Gigabyte und ein Update

Der Countdown läuft, noch dreimal schlafen und dann kommt der langersehnte Shooter „Call of Duty: Black Ops 4“ auf den Markt. Wenn ihr das Spiel in der Diskfassung bestellt habt und hofft, dass Spiel vorab anzocken zu können, müssen wir euch enttäuschen. Ein Patch wird benötigt, um das Spiel überhaupt starten zu können. Treyarch hat heute auch den Speicherplatzbedarf von „Black Ops 4“ bekannt gegeben.

Gigantisches Update

„Black Ops 4“ bietet zwar keinen Einzelspieler-Modus, trotzdem hätte man den Zombie-Modus auch offline alleine spielen können. Man hätte… Treyarch bittet alle Käufer der Diskfassung um Geduld. Ein Day One-Patch ist notwendig, damit ihr Call of Duty: Black Ops 4“ überhaupt spielen könnt. Das Update umfasst für die Diskversion 50 GB, dass entspricht fasst dem kompletten Download von 55 GB für den PC. Ein Twitter-Nutzer postete ein Bild des Updates-Bildschirms. Er hatte sich die Diskfassung vorab bestellt. Um euch trotzdem noch heiß auf das Spiel zu machen hat Treyarch ein Multiplayer-Video veröffentlicht. Alle Modi werden ausgiebig erklärt.

„55 Gigabytes later“

Am Freitag, den 12. Oktober 2018 erscheint der First-Person-Shooter von Activison und Treyarch. Wenn ihr über den PC spielt, könnt ihr bereits jetzt mit dem Preload über Battle.net anfangen. Spielt ihr über Xbox One oder PS4 könnt ihr heute Nacht mit dem Download beginnen. „Call of Duty: Black Ops 4“ wird laut den Entwicklern rund 55 Gigabyte auf euren Festplatten in Anspruch nehmen. Playstation-Nutzer sollten bis zu 120 GB auf ihrer Konsole freihalten um ausreichend Platz für die Installationsdatei zu haben.

„Warten? Kann, muss aber nicht!“

Wenn ihr 30 Prozent des Spiels heruntergeladen habt, könnt ihr bereits den neuen Battle-Royale-Modus „Blackout“ spielen. So könnt ihr schon zocken, während der Download noch aktiv ist. Ob euer Setup einen Download und „Black Ops 4“ zeitgleich schafft, müsst ihr allerdings selbst wissen. Für den normalen Multiplayer, Zombie-Modus und das Spezialistenhauptquartier müsst ihr euch die kompletten 55 Gigabyte herunterladen.

„Call of Duty: Black Ops 4“ erscheint am 12. Oktober 2018 auf der PS4, Xbox One und dem PC.