Call of Duty: Black Ops 4 – Countdown läuft, Mod-Support nicht

Noch 12 Tage, 288 Stunden oder 17.280 Minuten, dann ist es endlich soweit: „Call of Duty: Black Ops 4“ wird veröffentlicht.

Keine offizielle Mod-Unterstützung zum PC-Launch

Am 12. Oktober 2018 geht Call of Duty: Black Ops 4 an den Start, allerdings wird es zum PC-Launch keine Mod-Unterstützung geben. Treyarch hat eingeräumt, dass diese Funktion zum Launch nicht zur Verfügung stehen wird. Vermutlich wird die Unterstützung von Mods im Monat nach der Release für den PC möglich sein. Das neue Call of Duty wird euch vermutlich trotzdem genug Abwechselung verschaffen, es gibt zwar keinen Singleplayer, dafür Zombies, eine breite Auswahl an Waffen und viele verschiedene Modi wie den neuen Battle-Royal-Modus „Blackout“ der vor Kurzem als Beta-Version verfügbar war. Treyarch setzt sich neue Maßstäbe in Sachen Gameplay und Spielerlebnis.

Habt ihr nichts Besseres zu tun?

Treyarch und Activision haben einige kuriose Videos aus der Beta-Phase des vierten Teils der Black-Ops-Reihe auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht. Die Videos wurden von verschiedenen Spielern gemacht, unter anderem auch von dem Musiker Post Malone. Ihr könnt euch auf einige Funny-Moments einstellen.

„Call of Duty: Black Ops 4“ erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und den PC.