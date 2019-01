Call of Duty: Black Ops 4 – Großes Update am 29.01.2019

Treyarch gibt über Reddit erste Details zum Update 1.12 des Ego-Shooters Call of Duty: Black Ops 4 bekannt. Es wird Anpassungen in Sachen Rüstung, dem Zombies-Modus und Waffentarnung geben. Natürlich versorgen euch die Entwickler ab dem 29.Januar 2019 auch mit weiteren neuen Inhalten.

Update, Update

Erst vergangene Woche gab Treyarch ein Update für Call of Duty: Black Ops 4 frei. Dieses beinhaltete neue Spielmodi für die Xbox One und PC-Version sowie ein neues Zombie-Event für die Playstation 4. Zusätzlich gab es noch das Doppel-XP-Wochenende, bei dem ihr euch die zweifachen XP-Punkte für Erfolge und Waffen-Skills sichern konntet. Das nächste Update soll es nun bereits schon am 29. Januar 2019 geben.

Level 3 Rüstung

Das Update 1.12 soll einiges Bug-Fixing aber auch neue Inhalte bereitstellen. So werden die Erschütterungs- und Cluster-Granaten im Blackout-Modus angepasst, um zukünftig auch bei Level 3 Rüstungen Abschwächungen zu erreichen. Allgemein soll die Level 3-Rüstung etwas abgeschwächt werden und so auch keinen zusätzlichen Schutz bei Explosionen und im Nahkampf mehr bieten.

Fünf neue Waffen im Zombies-Modus

Im Zombies-Modus wird es fünf neue Waffen geben. Die MP40, die Grav, die Daemon 3XB, die SWAFT RFT und die KAP 45 stehen ab dem 29. Januar zur Verfügung um alle Arten von Zombies flach zu legen. Auch der Blackjack-Modus wird angeblich im Update 1.12 enthalten sein.

Ambush-Modus für die PS4

Wir berichten bereits letzte Woche vom zeitlich begrenzten Ambush-Modus in Call of Duty: Black Ops 4. Dieser Modus wird euch in Blackout zur Verfügung stehen. Playstation 4-Spieler können sich darüber hinaus noch über IX Gauntlet in Zombies freuen. Zusätzlich wird auch noch der Waffentarnungsfortschritt in Blackout und die Waffentarnung in den Meisterklassen im Zombie-Modus integriert werden.

Weitere Informationen könnt ihr aus dem offiziellen Reddit-Post von Treyarch erfahren.