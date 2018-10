Call of Duty: Black Ops 4 – Liste aller Waffen

The Walking Dead: Finale Staffel wird fertiggestellt

Nach der Schließung von Telltale Games übernimmt jetzt Skybound die Fertigstellung der letzten Staffel von The Walking Dead. Abhilfe vom Serien-Erfinder persönlich Fans von The Walking Dead dürfen aufatmen. Kurz vor dem Release von Episode 2 der finalen Staffel der Telltale-Reihe gab das Studio seine Schließung bekannt, das Schicksal der Reihe war ungewiss. Jetzt zeigt sich aber ein Silberstreif am Horizont: Skybound Entertainment wollen in Partnerschaft mit den übrigen Telltale-Mi