Call of Duty Black Ops 4: Neue Maps vorgestellt

Activision und Treyarch stellen über Twitter zwei neue Maps für den Shooter „Call of Duty: Black Ops 4“ vor.

Nächste Woche erscheint der neue Teil der Call-of-Duty-Reihe für die Xbox One, PS4 und den PC. Mit den neuen/alten Karten möchte euch Treyarch einen kleinen Vorgeschmack auf den vielversprechenden vierten Teil von „Black Ops“ geben. Schon im Vorverkauf war das Spiel stark gefragt.

Neue und alte Karten

Activision und Treyarch haben zwei Videos auf Twitter geteilt die Maps für Black Ops 4 zeigen. „Morocco“ ist eine komplett neue Map. Morocco ist der gleichnamigen Stadt nachempfunden und führt euch in einen kleinen Abschnitt der Wüstenstadt. Über genaue größen der Karten lässt sich nur mutmaßen, da in dem Video keine Spawn-Punkte oder Ähnliches zu sehen sind.

Welcome to Morocco, coming to #BlackOps4 Multiplayer on October 12. pic.twitter.com/cxD19cSN4f — Treyarch Studios (@Treyarch) 1. Oktober 2018

Wenn ihr euch noch an Black Ops 1 erinnern könnt, dann auch an „Summit“. Die Karte wurde so orginalgetreu wie möglich gehalten. In den nächsten Tagen werden darüber hinaus noch einige weitere Videos erscheinen, die die anderen Karten zeigen.

The snowy research facility of Summit from Black Ops 1 has never looked so good. pic.twitter.com/ExvbC5Jijp — Treyarch Studios (@Treyarch) 2. Oktober 2018

„Call of Duty: Black Ops 4“ erscheint am 12. Oktober 2018 für die PS4, Xbox One und den PC. Erstmalig wird es keinen Einzelspieler in einem Call-of-Duty-Game geben, allerdings bringt Black Ops 4 einen neuen Modi mit: Blackout, den Battle Royal-Modus, der bereits vor einigen Wochen in der Beta getestet werden konnten.