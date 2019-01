Call of Duty – Black Ops 4 : Neues Loot-System für PS4 und Xbox One

Das Loot-System in der Konsolenversion von Call of Duty: Black Ops 4 hat schon länger für Unmut in der Community gesorgt. Jetzt wird das System aus dem Blackout-Modus grundlegend umgestellt.

Eins der größten Probleme des Blackout-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 auf Konsole soll bald der Vergangenheit angehören. Das versichtert zumindest Entwickler David Vonderhaar. Es geht um das doch sehr umständliche Loot-System auf PS4 und Xbox One.

Das neue Loot-System soll der PC-Version nachempfunden werden. Dabei sollen mehrere Inhalte des Gegners in Form einer Kiste auf dem Bildschirm angezeigt werden. Laut Vonderhaar wird es zwei Tabs mit zwei Reihen und fünf Kacheln geben. Den genauen Aufbau veranschaulicht ein Tweet des Entwicklers:

Don’t tell anyone I tweeted about this. „They“ get mad.

… new Stash UX is in dev builds, being playtested, actually tested by QA,, and we are bug fixing. Current design debate: 2 rows of 5 or 3 rows of 5. 3 rows means less tabbing in a death stash, but less uses more screen. pic.twitter.com/WZmspp1jO9

— Lord Vonderhaar (@DavidVonderhaar) 5. Januar 2019