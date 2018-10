Call of Duty Black Ops 4: Nuketown in Russland und Fortgeschrittene Blackout-Strategien

In einem neuen Video präsentiert sich nochmals der First-Person-Shooter “Call of Duty: Black Ops 4”. Für den Battle Royal-Modus “Blackout” lassen sich dadurch schon fortgeschrittene Strategien erkennen.

Bald ist es soweit

Zum First-Person-Shooter “Call of Duty: Black Ops 4”, welches in wenigen Tagen erscheint, hat Activsion und die zuständigen Entwickler von Treyarch nun ein weites Video veröffentlicht. Diese Mal dreht sich das Video um die fortgeschrittenen Strategien, welche für euch im Battle Royale-Modus “Blackout” relevant sind.

Eine Einzelspieler-Kampagne wird es in “Call of Duty: Black Ops 4” nicht geben. Ihr könnt stattdessen den “Blackout”-Modus spielen, in welchen voraussichtlich bis zu 100 Spieler auf einer großen Karte gegen einander Kämpfen können. Nach Start der Runde, heißt es für euch: Sucht Waffen, Ausrüstung und Ressourcen, um euch gegen andere Gegner durch zu setzten. Diesen Modus könnt ihr alleine, im Duo oder in Vier-Mann-Squad Spielen.

Call of Duty: Black Ops 4: Verschneit in Russland

Das im November 2018 eine neue “Nuketown”-Map nachgereicht wird ist schon länger bekannt. Die Finale Enthüllung steht zwar noch aus, aber Treyarch hat auf Twitter uns schonmal einen kleinen Teaser zu Verfügung gestellt. Auf diesem ist viel Schnee zu sehen und man kann durch einige Details vermuten, dass die Map in Russland ist.

Weiterhin enthält “Call of Duty: Black Ops 4” einen umfangreichen Zombie-Modus und einen typischen Multiplayer-Modus. In diesem Multiplayer-Modus kann man wieder zwischen verschiedenen Spielmodi entscheiden und diese wieder auf 14 unterschiedlichen Maps Spielen. Spielen könnt ihr “Call of Duty: Black Ops 4” ab dem 12. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.