Call of Duty Black Ops 4: Ohne Kampagne, stattdessen Battle Royale?

Laut Medienberichten soll der 4. Teil der Black Ops-Reihe ohne Kampagne erscheinen. Stattdessen wolle man den Fokus auf den Multiplayer und den Zombie-Modus legen. Activision wollte die Gerüchte bisher weder bestätigen noch dementieren.

Call of Duty ohne Kampagne?!

Laut Aussage der US-Seite Polygon, welche auf auf zugespielten Informationen von mehreren Insidern basiert, soll das nächste Call of Duty ohne Singleplayer-Kampagne erscheinen. Ein CoD ohne actionreiche Story mit viel zu viel Explosionen? Wie kann das denn sein? In der Begründung heißt es, dass die Kampagne von Call of Duty Black Ops 4 nicht bis zum angepeilten Release-Termin fertig werden würde. Aufgrund dessen wolle sich Treyarch verstärkt auf den Ausbau der Mehrspieler-Komponente und des Zombie-Modus konzentrieren. Außerdem behaupten Informanten, dass die geplante Kampagne des Spiels Activision ohnehin zu abgehoben und abgedreht wirkte. Man habe den Entwicklern daher nahegelegt, den Fokus auf die anderen Modi zu richten.

Battle Royale als Ersatz?

Kommt das Spiel dann etwa nur mit Multiplayer und Zombie-Modus? Nein, denn es soll angeblich eine Koop-Erfahrung als Ersatz für die fehlende Singleplayer-Kampagne kommen. Doch das war’s noch nicht! Denn Raven Software soll gleichzeitig an einem Battle Royale-Modus für Call of Duty: Black Ops 4 arbeiten. Ja genau, Activision will den Hype um Battle Royale-Spiele ausnutzen und sich ebenfalls ein Stück von der Torte gönnen. Viele Neuerungen sind also zu erwarten. Ob die Gerüchte sich bewahrheiten und was im Endeffekt dabei rauskommt bleibt abzuwarten. Activision möchte dazu nicht viel sagen außer:“Wir kommentieren keine Gerüchte und Spekulationen. Wir freuen uns darauf, Black Ops 4 am 17. Mai enthüllen zu können“.

Hier noch einmal der Teaser zu Black Ops 4