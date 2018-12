Call of Duty – Black Ops 4: Operation: Absolute Zero bringt neue, kostenlose Inhalte

Das neue Event zu Call of Duty: Black Ops 4 ist ab heute auf der PS4 verfügbar. „Operation: Absolute Zero“ bringt eine Fülle an neuen Inhalten und Spielupdates mit sich. Mit von der Partie: eine neue Spezialistin, ein neuer geheimer Ort auf der Blackout-Map, ein Fahrzeug sowie Creative-Features. Zurzeit ist „Operation: Absolute Zero“ ausschließlich auf der PS4 verfügbar, allerdings sollen bald weiter Plattformen folgen.

„Operation: Absolute Zero“ ist eine großartige Community-Feier und der nächste Schritt für uns: Black Ops 4 soll das Spiel mit dem besten Support in der Geschichte unseres Studios werden.“- Dan Bunting, Co-Studio Head bei Treyarch

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht aller kostenlosen Inhalte von „Operation: Absolute Zero“:

Zero – Die Spezialistin

Brandneue Spezialistin – Spieler können den Verlauf des Kampfes umprogrammieren mit Zero, einer neuen Spezialistin für den Multiplayer- und den Blackout-Modus. Zero kann ihre Feinde im Multiplayer-Modus hacken, um sie zu stören und abzulenken.

Neues Sturmgewehr und Outfits

Operation: Absolute Zero bringt ein brandneues Sturmgewehr und eine schnell feuernde MP mit, die ihr über den Schwarzmarkt freischalten könnt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, neue Outfits und Zubehör für eure Charaktere zu kaufen.

Neuer Ort auf der Blackout-Map, Panzerwagen und der Reaper

Hijacked ist der neuste Ort in Blackout, inspiriert von der intensiven, klassischen Multiplayer-Map aus Call of Duty: Black Ops II. Ihr könnt die Luxusyacht plündern und euch im Unterdeck verschanzen. Zusätzlich gibt es ein neues Fahrzeug im Blackout-Modus: ARAV ist ein Panzerfahrzeug, dass für eure Gegner nicht so einfach zu knacken sein wird. Besitzt ihr den Black Ops Pass, erhaltet ihr sofortigen Zugriff auf den Cyborg-Söldner Reaper, einen der Lieblingsspezialisten der Fans aus Black Ops III.

Zwei neue Multiplayer-Maps

Elevation – Eine mittelgroße Map in einer Klippenstadt in den Bergen von Nepal. Elevation bietet Straßen, die sich um vertikale Stellungen winden oder engen Gassen, wo ihr gegen eure Gegner ankommen müsst.

Madagascar – Eine größere Map auf einem ländlichen Plateau in Madagaskar. In dieser Stadt auf einem Hügel ist ein Konvoi mit medizinischen Hilfsgütern in einen Hinterhalt geraten. Die Stelle wird flankiert von abwechslungsreichen natürlichen Umgebungen, in der ihr gute Deckung findet.

Neues Zombies-Erlebnis und Funktionen– Dead of the Night

Neues Zombies-Erlebnis Dead of the Night – Diese brandneue Untotengeschichte entführt euch ins Jahr 1912, auf ein prächtiges Anwesen im Besitz des berühmten Reliktjägers Alistair Rhodes. Ihr bekommt es mit einer Vielzahl unterschiedlicher Zombies zu tun und müsst euch neuen Feinden stellen, etwa Vampiren. Die Besetzung von Dead of the Night wartet mit hochkarätigen Schauspielern auf, die den Charakteren das Aussehen und in der englischen Fassung auch die Stimme leihen. Helena Bonham Carter als Madame Mirela, Kiefer Sutherland als Gideon Jones, Brian Blessed als „Der Brigadier“ und Charles Dance als Butler Godfrey.

Zusätzlich zum neuen Zombie-Erlebnis fährt Treyarch noch eine neue Funktion auf: Tägliche Berufungen bietet eine Art Daily-Quest, bei der ihr euch Bonus-EP und Nebulium Plasma verdienen könnt.

Winter ist Coming – Feiertags-Event

Nachdem „Operation: Absolute Zero“ startet gibt es stufenweise neue Eventinhalte. Landschaftsanpassungen und Schneebälle bringen euch in die richtige Weihnachtsstimmung.