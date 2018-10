Call of Duty: Black Ops 4 – Preload-Termin, Frame-Sperre und Systemanforderungen

Treyarch und Activison haben den Preload Termin für „Call of Duty: Black Ops 4“ bekannt gegeben. Die Entwickler begründen auch, warum der Battle-Royale-Modus „Blackout“ mit FPS-Lock auf den Markt kommt.

In vier Tagen, dem 12. Oktober, kommt „Call of Duty: Black Ops 4“ endlich auf den Markt. Treyarch hat auf Reddit vorab einige Informationen zum Shooter-Klassiker bekannt gegeben. Unteranderem, was wann der Preload möglich sein wird.

Preload

Der Preload von „Black Ops 4“ wird ab Morgen, dem 9. Oktober über Battle.net möglich sein. Um wieviel Uhr genau gaben die Entwickler noch nicht bekannt.

Framerate-Sperre

Seit der Beta vom Battle-Royale-Modus „Blackout“ hat sich einiges getan. Viele Änderungen wurden umgesetzt, doch die Framerate-Speere blieb. Treyarch begründet das mit dem Zusammenhang zwischen Framerate und Serverbelastung. Um ein perfektes Spielerlebnis zu garantieren, legen die Entwickler deshalb zunächst die Grenze bei 120 FPS. Sobald die Serverstabilität sichergestellt ist, würde man die Grenze des FPS-Locks auf 144 FPS anpassen. Laufen die Server immer noch stabil will Treayarch die Speere schließlich ganz aufheben. Die gute Nachricht zum Schluss: Der Zombie- und normale Multiplayer-Modus kann von Anfang an ohne Framelock gespielt werden.

Mögliche Systemanforderungen

Es ist anzunehmen, dass „Call of Duty: Black Ops 4“ die gleichen bzw. ähnlichen Systemanforderungen benötigt wie die letzte Beta des Blackout-Modus.

Minimum Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit oder höher

CPU: Intel Core i5 2500k oder AMD gleichwertig

RAM: 8 GB RAM

HDD: 40 GB HD-Speicherplatz

Video: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2 GB oder AMD Radeon HD 7950

DirectX: Version 11.0 kompatible Grafikkarte oder gleichwertig

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Soundkarte: DirectX-kompatibel

Empfohlene Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel Core i7 4770k oder AMD gleichwertig

RAM: 12 GB RAM

HDD: 40 GB HD-Speicherplatz

Video: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6 GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Version 11.0 kompatible Grafikkarte oder gleichwertig

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Soundkarte: DirectX-kompatibel

„Call of Duty: Black Ops 4“ erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und den PC.