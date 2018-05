Call of Duty Black Ops 4: Termin des Enthüllungsevents bekannt

Treyarch und Activision haben den genauen Termin des Entüllungsevents zu Call of Duty Black Ops 4 bekannt gegeben. Demnach werden in zwei Wochen die ersten Details zum neuen Teil der Reihe enthüllt.

Gerüchteküche weiterhin am brodeln

Activision und die zuständigen Entwickler von Treyarch gaben bereits im März bekannt, dass man den First-Person-Shooter Call of Duty: Black Ops 4 am 12. Oktober 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlichen wird. Zusammen mit der Ankündigung wurde auch mitgeteilt, dass die vollständige Enthüllung des neuen Ablegers am 17. Mai 2018 vorgenommen wird.

Nun haben die Verantwortlichen auch den genauen Termin des Enthüllungsevents bekanntgegeben. Laut einer Einladung für das Call of Duty: Black Ops 4-Event wird man am 17. Mai 2018 um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit die ersten Details zum neuesten Teil der Serie erhalten. Jedoch ist noch nicht bekannt, welche Inhalte die Entwickler vorstellen wollen.

Nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, laut denen Call of Duty: Black Ops 4 keine Einzelspieler-Kampagne beinhaltet, kann man gespannt sein, ob Treyarch diese Spekulationen bestätigt. Falss ja, bleibt abzuwarten, mit was sie diesen ersetzen werden. Rund um den Multiplayer waren auch bereits Gerüchte zur Rückkehr des Pick 10-Systems, der Perks und anderer Funktionen aufgetaucht. Welche Gerüchte zutreffen und was Black Ops 4 am Ende für uns bereithalten wird bleibt abzuwarten. Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden!