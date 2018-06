Call of Duty Black Ops 4: Treyarch enthüllt neue, sowie zurückkehrende Multiplayer-Maps

Für das im Oktober erscheinende Call of Duty: Black Ops 4 enthüllte Treyarch einige neue Multiplayer-Karten. Zudem wurde ebenfalls die Rückkehr einiger Klassiker angekündigt.

Call of Duty Black Ops 4: Maps enthüllt

Am vergangenen Abend stellte Treyarch einige Maps zum neuen Teil der Call of Duty-Reihe vor. Des weiteren bestätigten die Entwickler, dass vier beliebte Mehrspieler-Karten der kompletten Reihe zurückkehren. Dabei handelt es sich um die Karten “Jungle“,“Slums“,“Summit“ und “Firing Range“. Darüber hinaus arbeitet man im Hause Treyarchs auch an einer “Nuketown“-Neuauflage. Jedoch soll dieser Klassiker erst im November als kostenloser DLC erscheinen.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Eine private Beta-Phase ist ebenfalls in Planung.